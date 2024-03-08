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Казахстанский фристайлист занял шестое место на этапе Кубка мира в Алматы

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Казахстанский фристайлист Павел Колмаков
Павел Колмаков. Фото: Gary Yee/Getty Images

Казахстанец Павел Колмаков стал шестым в могуле на заключительном этапе Кубка мира по фристайлу, который принимает алматинский курорт "Шымбулак", передает NUR.KZ.

В решающей попытке спортсмен набрал 72,53 балла, что стало шестым результатом. Другие казахстанцы не смогли отобраться в финальную стадию через квалификацию. Федор Бугаков занял 25-е место (61,47 балла), Антон Бондарев — 26-е (60,93), Максим Емельянов — 32-е (55,77), Денис Раструба — 35-е (46,69). Семен Русаков не смог финишировать и замкнул итоговый протокол.

Победу среди мужчин одержал канадец Микаэль Кингсбери (84,89), который благодаря этому успеху выиграл малый Хрустальный глобус в классическом могуле. Вторым на соревнованиях в Алматы стал японец Икума Хорисима (83,48), третьим — австралиец Мэтт Грэм (80,81).

Ранее в женском могуле казахстанка Юлия Галышева показала пятый результат. В субботу на этапе в Алматы пройдут соревнования в парном могуле. В воскресенье там же состоится этап Кубка мира по лыжной акробатике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2065320-kazahstanskiy-fristaylist-zanyal-shestoe-mesto-na-etape-kubka-mira-v-almaty/

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