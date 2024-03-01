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Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam в Ташкенте

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Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Лидер женской сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова уступила в финальной схватке и стала серебряным призером Grand Slam в Узбекистане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта РК.

В финале в весовой категории до 48 килограммов представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо уступила российской спортсменке Сабине Гилиязовой.

Это первая для казахстанской дзюдоистки серебряная награда  данных соревнованиях. До этого Абиба становилась бронзовым призером на БШ в  Баку (2024), Тбилиси (2023), Париже (2023), Абу-Даби (2022) и Улан-Баторе (2022).

Отметим, на своем пути Абужакынова победила шведскую дзюдоистку Тару Бабульфа, и американку Мари Лаборде в четвертьфинале, а также не уступила никому в группе D. До этого Абиба обыграла спортсменок из Туркменистана и Израиля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2064052-abiba-abuzhakynova-zavoevala-serebryanuyu-medal-grand-slam-v-tashkente/

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