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Казахстанская дзюдоистка будет биться за золото международного турнира

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Абиба Абужакынова
Абиба Абужакынова. Фото: olympic.kz

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова вышла в финал турнира серии Grand Slam в Узбекистане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта РК.

Лидер национальной сборной победила в полуфинале в весовой категории до 48 килограммов шведскую дзюдоистку Тару Бабульфат и вышла в финал. Таким образом Абиба вернула себе реванш за проигрыш на прошлом турнире против Бабульфат.

Отметим, на своем пути Абужакынова победила американскую дзюдоистку в четвертьфинале и не уступила никому в группе D. До этого Абиба обыграла спортсменок из Туркменистана и Израиля.

В финале Абиба сразится с российской спортсменкой Сабиной Гилиязовой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2064040-kazahstanskaya-dzyudoistka-budet-bitsya-za-zoloto-mezhdunarodnogo-turnira/

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