Абиба Абужакынова вышла в полуфинал Grand Slam в Ташкенте

Представительница национальной сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова пробилась в полуфинал турнира серии "Grand Slam" в Ташкенте, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Абиба Абужакынова добилась успеха в весовой категории до 48 килограммов. В 1/4 финала казахстанская дзюдоистка оказалась сильнее американки Марии Лаборде. За выход в финал Абужакынова поборется со шведской спортсменкой Тарой Бабулфат.

Ранее, стало известно, что лидер сборной Казахстана по дзюдо Елдос Сметов не выйдет на татами в утешительной схватке из-за нарушений. Об этом рассказал главный тренер команды Нурбол Сулейменов.

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