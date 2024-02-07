Российская фигуристка Валиева объяснила допинг загрязненным клубничным десертом от дедушки

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В опубликованном документе сообщается, как спортсменка объясняла наличие триметазидина в одной из своих проб. Валиева утверждала, что запрещенное вещество попало в ее организм через загрязненную пищу, а именно после употребления клубничного десерта, приготовленного дедушкой фигуристки. Якобы мужчина готовил еду на разделочной доске, где до этого измельчал свои лекарства.

Однако CAS не получил конкретных доказательств этой версии и не смог признать, что в действиях фигуристки не было злого умысла. Из-за неактуальности пункта об "отсутствии существенной вины или халатности" с Валиевой сняли статус "защищенного лица", который изначально на нее наложили ввиду возраста. На момент сдачи положительной допинг-пробы воспитаннице Этери Тутберидзе было 15 лет.

В мотивирочной части отмечается, что дед Валиевой отказался от медицинского обследования, которое могло бы подтвердить наличие у него проблем с сердцем. Триметазидин используется как лекарство в таких ситуациях.

Напомним, в итоге CAS постановил дисквалифицировать спортсменку на четыре года. После ее отстранения и аннулирования результатов сборная Олимпийского комитета России опустилась с первой на третью позицию в командном турнире фигуристов на Играх-2022 в Пекине.

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