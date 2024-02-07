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Российская фигуристка Валиева объяснила допинг загрязненным клубничным десертом от дедушки

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Фигуристка Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: instagram.com/kamilavalieva26/

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В опубликованном документе сообщается, как спортсменка объясняла наличие триметазидина в одной из своих проб. Валиева утверждала, что запрещенное вещество попало в ее организм через загрязненную пищу, а именно после употребления клубничного десерта, приготовленного дедушкой фигуристки. Якобы мужчина готовил еду на разделочной доске, где до этого измельчал свои лекарства.

Однако CAS не получил конкретных доказательств этой версии и не смог признать, что в действиях фигуристки не было злого умысла. Из-за неактуальности пункта об "отсутствии существенной вины или халатности" с Валиевой сняли статус "защищенного лица", который изначально на нее наложили ввиду возраста. На момент сдачи положительной допинг-пробы воспитаннице Этери Тутберидзе было 15 лет.

В мотивирочной части отмечается, что дед Валиевой отказался от медицинского обследования, которое могло бы подтвердить наличие у него проблем с сердцем. Триметазидин используется как лекарство в таких ситуациях.

Напомним, в итоге CAS постановил дисквалифицировать спортсменку на четыре года. После ее отстранения и аннулирования результатов сборная Олимпийского комитета России опустилась с первой на третью позицию в командном турнире фигуристов на Играх-2022 в Пекине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2059752-rossiyskaya-figuristka-valieva-obyasnila-doping-zagryaznennym-klubnichnym-desertom-ot-dedushki/

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