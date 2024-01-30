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Российских фигуристов лишили золота Олимпиады после дисквалификации Валиевой

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Камила Валиева выступает
Камила Валиева. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил, что российская сборная лишена золота командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022, передает NUR.KZ.

Пересмотр результатов соревнований в Пекине состоялся после дисквалификации Камилы Валиевой за допинг. В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил российскую фигуристку на четыре года и аннулировал её результаты, начиная с 25 декабря 2021 года.

Решение об итогах командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 принимал ISU. О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно на следующий день после этих соревнований.

После вердикта суда ISU постановил аннулировать и результаты спортсменки в Пекине. Таким образом, сборная России лишилась 20 баллов в зачете командного турнира, которые Валиева принесла за счет лучших показателей в короткой и произвольной программах. Таблица соревнований с учетом изменений выглядит так:

  1. США (65 баллов)
  2. Япония (63)
  3. Олимпийский комитет России (54)

Четвертое место Валиевой в личном турнире Олимпиады-2022 также аннулировано. Кроме того, ISU подтвердил, что золото чемпионата Европы того же года перешло к россиянке Анне Щербаковой, серебро — к ее соотечественнице Александре Трусовой, а бронза — к бельгийке Луне Хендрикс.

"ISU приветствует решение CAS и твердо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет и будут продолжаться в дальнейшем для поддержания честной конкуренции и благополучия спортсменов", — говорится в релизе.

Решение о церемонии награждения по итогам командного турнира фигуристов на Играх-2022 должен принять Международный олимпийский комитет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2058258-rossiyskih-figuristov-lishili-zolota-olimpiady-posle-diskvalifikatsii-valievoy/

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