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Российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за допинг

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Российская фигуристка Камила Валиева
Камила Валиева: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой и дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года, передает NUR.KZ.

Срок отстранения спортсменки начинается с 25 декабря 2021 года. В тот день она во время чемпионата России по фигурному катанию сдала допинг-пробу, в которой позднее обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Все результаты и титулы Валиевой, начиная с указанной даты, аннулируются. Таким образом, она официально перестанет быть чемпионкой России и Европы.

В процессе судебного разбирательства Валиева не отрицала наличие запрещенного вещества в своей допинг-пробе. По заявлению суда, сторона россиянки не предоставила достаточных доказательств того, что в действиях спортсменки не было намерения принимать допинг.

CAS посчитал, что в таких обстоятельствах к фигуристке необходимо относиться как ко взрослому атлету. Ранее Валиева фигурировала в деле как "защищенное лицо" в силу возраста. На момент сдачи положительной пробы ей было 15 лет.

Об обнаружении допинга у Валиевой стало известно 8 февраля 2022 года во время Олимпиады в Пекине — на следующий день после командного турнира, в котором фигуристка стала чемпионкой в составе российской сборной. Позднее CAS позволил спортсменке участвовать в индивидуальных соревнованиях, где она заняла четвертое место.

В окончательном решении суд отдельно отметил, что не рассматривал последствия допуска Валиевой до личного олимпийского турнира. Решение о ее результатах, а также о судьбе золотых медалей российских фигуристов в командных соревнованиях примут "соответствующие спортивные организации".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2058109-rossiyskuyu-figuristku-kamilu-valievu-diskvalifitsirovali-na-chetyre-goda-za-doping/

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