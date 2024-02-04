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Подозреваемый в изнасиловании фигурист выиграл медаль чемпионата четырех континентов

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Канадские фигуристы Николай Серенсен и Лоранс Фурнье-Бодри
Николай Серенсен и Лоранс Фурнье-Бодри: Joosep Martinson/International Skating Union via Getty Images

Канадские дуэты Пайпер Гиллес / Поль Пуарье и Лоранс Фурнье-Бодри / Николай Серенсен заняли первые две строчки в танцах на льду на чемпионате четырех континентов, передает NUR.KZ.

В воскресенье завершилась соревновательная часть турнира в Шанхае. Танцевальные пары разыграли последний комплект наград.

Гиллес и Пурье, лидировавшие после ритм-танца, показали лучший результат и в произвольной программе. Суммарно двукратные призеры чемпионатов мира набрали 214,36 балла.

Фурнье-Бодри и Серенсен заняли второе место с результатом 207,54 балла. Для их дуэта чемпионат четырех континентов стал первым турниром после новостей о подозрении партнера в изнасиловании, которое якобы произошло в 2012 году. Ранее на фоне этого Фурнье-Бодри и Серенсен снялись с чемпионата Канады.

Бронзу в Шанхае выиграли американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко. Их дуэт набрал 194,14 балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2059029-podozrevaemyy-v-iznasilovanii-figurist-vyigral-medal-chempionata-chetyreh-kontinentov/

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