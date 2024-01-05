Известного фигуриста обвинили в изнасиловании

Бывшая американская фигуристка выдвинула обвинения в изнасиловании в адрес канадского танцора на льду Николя Серенсена, передает NUR.KZ со ссылкой на USA Sports.

Внимание! Данный материал содержит информацию о насильственных действиях сексуального характера, которая может быть чувствительной или неприемлемой для некоторых читателей.

Источник ссылается на электронные письма и документы, которые используются в рамках открытого дела. Расследование инцидента ведет Управление комиссара по спортивной честности Канады.

Сообщается, что девушка рассказала об изнасиловании, которое якобы произошло 21 апреля 2012 года. Бывшей спортсменке тогда было 22 года, Серенсену — 23. Заявительница утверждает, что фигурист после вечеринки насильно удерживал ее на кровати.

"Он сильно прижал левой рукой мою ключицу, заставив меня задыхаться, после чего изнасиловал, прикрывая мне рот правой рукой. Я прижала руки к его бедрам и пыталась сопротивляться, но мне было тяжело дышать. В этот момент я боялась за свою жизнь и позволила своему телу обмякнуть, пока он продолжал свои действия", — сказала предполагаемая жертва.

Личность девушки не разглашается. Сам Серенсен, его тренер и официальные представители не ответили на запросы СМИ.

По словам предполагаемой жертвы, ранее она хранила молчание из-за страха, что ей не поверят и обвинят в клевете. В отчете говорится, что девушка обращалась за психологической помощью и хотела подать заявление для возбуждения уголовного дела, но к тому моменту срок давности для таких действий истек.

На женщину повлияло интервью Серенсена, которое она прочитала 22 июля 2023 года. В нем фигурист рассуждал о важности обеспечения безопасности женщин в танцах на льду.

"Я не могла поверить словам, исходившим из уст насильника. В тот момент меня осенило, что матери, скорее всего, отправят своих дочерей тренироваться под его руководством после того, как он уйдет из фигурного катания. Я не могла бы жить с чувством вины, зная, что никогда не говорила о случившемся авторитетным лицам", — приводятся слова предполагаемой жертвы.

С 2013 года Серенсен выступает в паре с Лоранс Фурнье-Бодри. Несколько лет они представляли Данию, а с сезона-2018/19 катаются под флагом Канады. В нынешнем сезоне дуэт дважды выиграл серебро на этапах международной серии Гран-при. Серенсен и Фурнье-Бодри также состоят в романтических отношениях.

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