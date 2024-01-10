Титулованный фигурист снялся с соревнований из-за обвинений в изнасиловании

Фигурист Николай Серенсен на фоне обвинений в изнасиловании сообщил в своем Instagram, что не выступит на ближайшем чемпионате Канады, передает NUR.KZ.

В январе появилась информация, что в отношении атлета открыто дело, которым занимается Управление комиссара по спортивной честности Канады (OSIC). Это связано с обвинениями, которые в адрес Серенсена выдвинула бывшая американская фигуристка, чье имя не раскрывается. По ее словам, спортсмен в 2012 году совершил над ней насильственные действия сексуального характера. На данный момент Серенсен выступает в танцах на льду с Лоранс Фурнье-Бодри.

"Я верю, что каждый человек должен чувствовать себя в безопасности на льду и за его пределами. Позитивная и поддерживающая атмосфера в спорте жизненно важна для всех нас. Я в курсе выдвинутых против меня обвинений. Это ложь, и я намерен решительно защищать себя и собственную репутацию", — заявил Серенсен, закрывший комментарии к публикации.

"Мы с Лоранс приняли трудное решение не участвовать в национальном чемпионате в Калгари на этой неделе, — продолжил фигурист. — Мы не хотим отказываться от соревнований, но чувствуем, что наше участие будет всех отвлекать, а в центре внимания должно оставаться спортивное мастерство. Я буду продолжать полное взаимодействие с OSIC и в соответствии с политикой конфиденциальности не могу комментировать ситуацию в дальнейшем".

Сейчас Серенсену 34 года. В паре с Фурнье-Бодри он выступает десять лет. Ранее они представляли Данию, но с сезона-2018/19 катаются под флагом Канады. Их дуэт многократно становился призером этапов Гран-при и победителем национальных чемпионатов, выиграл серебро на прошлом чемпионате четырех континентов.

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