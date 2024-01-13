Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанец Никита Чирюкин стал чемпионом Азии по пулевой стрельбе

Опубликовано:

Казахстанец Никита Чирюкин, выступающий в пулевой стрельбе
Никита Чирюкин: Jiang Qiming/China News Service/VCG via Getty Images

Казахстанский атлет Никита Чирюкин выиграл золото чемпионата Азии по пулевой стрельбе, который проходит в Джакарте (Индонезия), передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта республики.

Чирюкин первенствовал в соревнованиях по стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров. Он вышел в финал с первого места и в решающей стадии также показал лучший результат (584 балла). Серебро выиграл представитель Индии, бронзу — спортсмен из Республики Корея.

Благодаря своему успеху на чемпионате Азии казахстанец получил олимпийскую лицензию на Игры-2024 в Париже. Квоту в Джакарте также выиграла Александра Ле, которая после этого стала серебряной медалисткой в командных соревнованиях.

Чемпионат Азии продлится до 18 января.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2055323-kazahstanets-nikita-chiryukin-stal-chempionom-azii-po-pulevoy-strelbe/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.