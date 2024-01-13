Казахстанец Никита Чирюкин стал чемпионом Азии по пулевой стрельбе

Казахстанский атлет Никита Чирюкин выиграл золото чемпионата Азии по пулевой стрельбе, который проходит в Джакарте (Индонезия), передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта республики.

Чирюкин первенствовал в соревнованиях по стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров. Он вышел в финал с первого места и в решающей стадии также показал лучший результат (584 балла). Серебро выиграл представитель Индии, бронзу — спортсмен из Республики Корея.

Благодаря своему успеху на чемпионате Азии казахстанец получил олимпийскую лицензию на Игры-2024 в Париже. Квоту в Джакарте также выиграла Александра Ле, которая после этого стала серебряной медалисткой в командных соревнованиях.

Чемпионат Азии продлится до 18 января.

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