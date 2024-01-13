Сборная Казахстана по пулевой стрельбе выиграла серебро чемпионата Азии

Женская сборная Казахстана по пулевой стрельбе стала второй в командных соревнованиях на чемпионате Азии в Джакарте (Индонезия), передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство спорта и туризма республики.

Александра Ле, Елизавета Безрукова и Арина Алтухова выиграли серебро при стрельбе из винтовки с трех позиций. Сборная Казахстана уступила только представительницам Индии. Бронза досталась команде Республики Корея.

Соревнования в Джакарте продлятся до 18 января. Ранее на чемпионате Азии Ле и Никита Чирюкин добились олимпийских лицензий. Теперь у сборной Казахстана пять квот в пулевой стрельбе на Играх-2024 в Париже. Еще три ранее заработали Алтухова, Ислам Сатпаев и Константин Малиновский.

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