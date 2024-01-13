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Казахстанцы добились еще двух олимпийских лицензий на Игры-2024

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Казахстанская спортсменка Александра Ле, выступающая в пулевой стрельбе
Александра Ле: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Члены сборной Казахстана по пулевой стрельбе Александра Ле и Никита Чирюкин выиграли две лицензии на участие в Олимпиаде-2024 в Париже, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство спорта и туризма.

Спортсмены добились этого успеха на чемпионате Азии, который проходит в Джакарте — столице Индонезии. Ле в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров заняла седьмое место, чего хватило для получения лицензии.

Чирюкин вышел в финал в стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров с лучшим результатом. В решающей стадии спортсмен, уже гарантированно получивший олимпийскую лицензию, будет бороться за медали.

Таким образом, в активе казахстанцев уже пять квот на Олимпиаду-2024 в пулевой стрельбе. Ранее лицензий добились Ислам Сатпаев, Арина Алтухова и Константин Малиновский.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2055316-kazahstantsy-dobilis-esche-dvuh-olimpiyskih-litsenziy-na-igry-2024/

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