Казахстанский фигурист выиграл медаль на международном турнире

Действующий чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров занял второе место на турнире серии "Челленджер" в Хорватии, передает NUR.KZ.

Соревнования под названием "Золотой конек Загреба" проходят в городе Сисаке. После короткой программы Шайдоров шел третьим, но в произвольной показал второй результат (152,47 балла) и поднялся на одно место по общей сумме (235,29). Лидерство удержал китаец Боян Цзинь (258,67), а бронзу выиграл эстонец Михаил Селевко (224,24).

Для Шайдорова это вторая медаль в сезоне на крупном международном старте. Ранее он выиграл бронзу на этапе Гран-при в Китае. Однако в финал серии, который в эти дни проходит в Пекине, казахстанец не квалифицировался.

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