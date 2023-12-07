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Американский фигурист первым в истории выполнил четверной аксель в короткой программе (видео)

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Американский фигурист Илья Малинин
Илья Малинин: Lintao Zhang - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Илья Малинин чисто выполнил четверной аксель в короткой программе и стал промежуточным лидером Финала Гран-при по фигурному катанию, который проходит в китайском Пекине, передает NUR.KZ.

В четверг из взрослых фигуристов выступали представители мужского одиночного катания, а также спортивных пар. Малинин чисто выполнил четверной и тройной аксели, а также каскад из четверного лутца и тройного тулупа. За свой прокат он получил лучшие баллы за технику и по общей сумме — 106,90. Второе и третье места в короткой программе заняли японцы Сёма Уно (106,02) и Юма Кагияма (103,72) соответственно.

Малинин в прошлом сезоне первым в истории чисто выполнил четверной аксель на официальных соревнованиях. Это самый дорогой сольный прыжок, который когда-либо делали в фигурном катании. До нынешнего турнира в Пекине никто не выполнял четверной аксель в короткой программе.

Что касается спортивных пар в Финале Гран-при, то лидерство в этой дисциплине захватили немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (72,56), установившие личный рекорд. Вторыми идут канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (71,22), третьими — итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (70,30).

Первый комплект медалей взрослого Финала Гран-при будет разыгран в пятницу — среди спортивных пар. Также в этот день женщины представят короткую программу, а танцевальные дуэты — ритм-танец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2049723-amerikanskiy-figurist-vypolnil-chetvernoy-aksel-v-finale-gran-pri-i-stal-liderom-video/

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