Казахстанский фигурист идет третьим на международном турнире в Хорватии

Действующий чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров занял третье место в короткой программе на турнире серии "Челленджер" в хорватском Сисаке, передает NUR.KZ.

Спортсмен — единственный представитель страны на соревнованиях "Золотой конек Загреба". В короткой программе в среду он набрал 82,82 балла. Шайдоров уступил только китайцу Бояну Цзиню (91,25) и эстонцу Александру Селевко (83,58).

В ночь на пятницу фигуристы представят произвольные программы.

Шайдоров выступал на "Золотом коньке Загреба" в прошлом году и занял четвертое место. В нынешнем сезоне казахстанец впервые попал на пьедестал на этапе Гран-при, выиграв бронзу в Китае. В финал серии, который в эти дни проходит в Пекине, фигурист не попал.

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