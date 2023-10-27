Нурдаулет Жумагали стал двукратным чемпионом Азиатских Пара игр в Ханчжоу

Представитель сборной Казахстана в пара плавании Нурдаулет Жумагали стал обладателем еще одной золотой медали IV летних Азиатских игр в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ.

На этот раз Нурдаулета покорилась другая дистанция. Казахстанский пловец отплыл расстояние в 200 метров за 2:16:74 и обновил рекорд Азиатских Пара игр.

«Поздравляю Нурдаулета с этим успехом! Сегодня нашему чемпиону не было равных. Желаю ему продолжить победный путь под флагом нашей страны и радовать соотечественников яркими выступлениями!» – отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

Напомним, первое золото на этих соревнованиях Жумагали завоевал на дистанции 100 метров брассом.

Вчера рекорд Азии и Азиатских пара игр обновил другой казахстанец. Диас Кенжебек прошел дистанцию 100 метров на спине за 1:05:42.

В общем зачете Казахстан остается на 10-м месте. Всего у нашей сборной 41 медаль - 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовая.

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