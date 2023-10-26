Диас Кенжебек принес седьмую золотую медаль Азиатских Пара игр

Представитель сборной Казахстана по плаванию на спине Диас Кенжебек завоевал золотую медаль IV Азиатских Пара игр в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Казахстанский спортсмен стал первым в плавании на спине на дистанции 100 метров. Он отплыл это расстояние за 1:05:42 секунды и обновил рекорд Азии и Азиатских Пара игр. Второе место у японца Онта Шаньюань, а бронзу завоевал Шахин Изадиар из Ирана.

"На Азиаде сборная Казахстана традиционно показывает очень хорошие результаты в этом виде спорта и сегодняшний успех - яркое тому подтверждение. Отдельная благодарность тренерскому штабу команды. Страна гордится вашим трудом!" - заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

В общем зачете сборная Казахстана занимает 10-е место. Всего у нас 38 медалей - 7 золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых.

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