Стало известно, сколько получат чемпионы и призеры Азиатских игр

После завершения Летних Азиатских игр в Ханчжоу Казахстан занял итоговое одиннадцатое место в медальном зачете с 80-ю медалями разного достоинства, NUR.KZ расскажет сколько получат чемпионы и призеры Азиады.
По итогам Игр в Ханчжоу Казахстан завоевал 80 медалей - 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых.
Как гласит постановление Правительства РК № 1345 выплаты чемпионам и призерам Азиады регламентированы фиксированными суммами.
По нему, победители Азиатских игр получат 10 000 долларов.
Cеребряные призеры - 5000
Бронзовые - 3000
Для тренеров чемпионов и призеров эти суммы составляют $5000, $3000 и $2000 соответственно. Если же медаль завоевана в команндных видах спорта то днежную выплату получает каждый спортсмен.
Так, например, каждый из 13 игроков сборной по водному поло получит по $3000 за бронзу.
Напомним, сборная Казахстана на Азиде в Ханчжоу не смогла войти в десятку лучших в медальном зачете. Также по количеству золотых наград казахстанская команда установила антирекорд.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2040066-stalo-izvestno-skolko-poluchat-chempiony-i-prizery-aziatskih-igr/