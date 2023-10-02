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Сборная Казахстана по водному поло начала Азиаду с победы

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Сборная Казахстана по водному поло
Сборная Казахстана по водному поло. Фото: Дирекция развития спорта

Национальная сборная Казахстана по водному поло успешно стартовала на Летних Азиатских играх в Ханчжоу с победы над Гонконгом с большим преимуществом, передает NUR.KZ.

Наши спортсмены начали с разгромной победы и не оставили сопернику шансов. Матч завершился убедительной победой казахстанцев со счетом - 25:4. Следующая игра пройдет уже завтра, 3 октября, сборная Казахстана сразится с Японией.

Стоит отметить, что сегодня сборная Казахстана завоевала четвертую золотую медаль Азиатских игр. Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров в гребле на каноэ-двойке стали победителями на дистанции 500 метров

Кроме того, сборная Казахстана завоевала две серебряные медали в гребле на байдарках и каноэ. Мария Бровкова и Руфина Ыскакова пришли вторыми в гребле на каноэ-двойке (500 метров), а Ирина Подойникова и Ольга Шмелева заняли вторые места в финале гребли на байдарках, также на дистанции 500 метров.

На данный момент количество медалей в копилке Казахстана достигло 36. Из них четыре золотых, семь серебряных и 24 бронзовых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039175-sbornaya-kazahstana-po-vodnomu-polo-nachala-aziadu-s-pobedy/

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