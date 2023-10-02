Казахстан заработал четвертое "золото" Азиатских игр

Представители сборной Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов завоевали золотую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.
Спортсмены представили Казахстан в финале соревнований по гребле на каноэ-двойке (500 метров). Они преодолели дистанцию за 1:49.010, что и принесло им победу.
На втором месте расположился экипаж из Японии. Гребцы из Ирана замкнули тройку лучших.
Ранее казахстанские гребцы отметились четырьмя наградами (две серебряные и две бронзовые награды).
Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 36 медалей. Наши спортсмены завоевали четыре "золота", семь "серебра" и 25 "бронз".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039048-grebtsy-timur-haydarov-i-sergey-emelyanov-prinesli-kazahstanu-chetvertoe-zoloto-aziatskih-igr/