Казахстан заработал четвертое "золото" Азиатских игр

Представители сборной Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Тимур Хайдаров и Сергей Емельянов завоевали золотую медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.

Спортсмены представили Казахстан в финале соревнований по гребле на каноэ-двойке (500 метров). Они преодолели дистанцию за 1:49.010, что и принесло им победу.

На втором месте расположился экипаж из Японии. Гребцы из Ирана замкнули тройку лучших.

Ранее казахстанские гребцы отметились четырьмя наградами (две серебряные и две бронзовые награды).

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 36 медалей. Наши спортсмены завоевали четыре "золота", семь "серебра" и 25 "бронз".

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