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Гребля на байдарках и каноэ: Казахстан завоевал две серебряные медали Азиатских игр

Опубликовано:

Мария Бровкова и Руфина Искакова
Мария Бровкова и Руфина Искакова. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Сборная Казахстана по гребле на байдарках и каноэ завоевала две серебряные медали Азиатских игр-2022, которые в эти дни проходят в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Очередные два финала прошли в женских соревнованиях. В гребле на каноэ-двойке (500 метров) второй результат показали казахстанки Мария Бровкова и Руфина Искакова. В этом виде победу праздновал китайский экипаж. Третье место занял Таиланд.

Также на втором месте Казахстан завершил финал в гребле на байдарке-двойке (500 метров). "Серебро" завоевали Ирина Подойникова и Ольга Шмелева. Первым на финише был Китай. Узбекистан замкнул тройку лучших.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 35 медалей. Наши спортсмены завоевали три "золота", семь "серебра" и 25 "бронз".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039039-greblya-na-baydarkah-i-kanoe-kazahstan-zavoeval-dve-serebryanye-medali/

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