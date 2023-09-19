"Теперь моя цель – медаль на Олимпийских играх": Ризабек Айтмухан после победы на чемпионате мира по борьбе

Первый чемпион мира по вольной борьбе от Казахстана Ризабек Айтмухан прокомментировал свою победу на мировом первенстве в Сербии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта.

"Большое спасибо всем, кто болел за меня. Это результат 9-летней тренировки. Это одно из моих последних соревнований в весе до 92 килограммов. Со следующего соревнования я перейду к весовой категории до 97 килограммов, входящей в олимпийскую программу.

Теперь моя цель – завоевание медалей на Олимпийских играх", – сказал Ризабек в интервью журналистам.

Напомним, Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира в весовой категории до 92 килограммов. В финале он одолел Османа Нурмагомедова из Азербайджана.

Сейчас в копилке сборной Казахстана по вольной борьбе есть 2 медали чемпионата мира в Белграде. Ранее Азамат Даулетбеков в весе до 86 килограммов завоевал бронзовую медаль и путевку на Олимпиаду в Париже.

На пути к бронзовой медали соперникам уступили Азамат Картбай (57 кг) и Болат Сакаев (79 кг).

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