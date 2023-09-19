"Мы должны этому простому парню с аула дать миллион долларов": Куат Хамитов высказался об исторической победе Казахстана в борьбе

Известный казахстанский боец ММА Куат Хамитов прокомментировал в своих социальных сетях историческую победу Ризабека Айтмухана на чемпионате мира по борьбе, передает NUR.KZ.

"Исторический день! Наши легендарные спортсмены, такие как Жаксылык Ушкемпиров, не смогли застать этот день. Поэтому всех поздравляю! Такого еще в истории не было! Очень рады! На всякие непонятные виды спорта мы выделяем 200-300 миллионов ежегодно. На легионеров эти деньги уходят. Поэтому обращаюсь ко всем министрам: мы должны этому простому парню с аула дать один миллион долларов, потому что завтра все ребята, которые живут в аулах, пойдут в залы заниматься спортом и у них появится мечта стать спортсменом мирового класса", - заявил Хамитов на своей странице в Instagram.

Напомним, Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира в весовой категории до 92 килограммов. В финале он одолел Османа Нурмагомедова из Азербайджана.

Сейчас в копилке сборной Казахстана по вольной борьбе есть 2 медали чемпионата мира в Белграде. Ранее Азамат Даулетбеков в весе до 86 килограммов завоевал бронзовую медаль и путевку на Олимпиаду в Париже.

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