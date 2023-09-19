Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Мы должны этому простому парню с аула дать миллион долларов": Куат Хамитов высказался об исторической победе Казахстана в борьбе

Опубликовано:

Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан. Фото: Пресс-служба дирекции развития спорта

Известный казахстанский боец ММА Куат Хамитов прокомментировал в своих социальных сетях историческую победу Ризабека Айтмухана на чемпионате мира по борьбе, передает NUR.KZ.

"Исторический день! Наши легендарные спортсмены, такие как Жаксылык Ушкемпиров, не смогли застать этот день. Поэтому всех поздравляю! Такого еще в истории не было! Очень рады! На всякие непонятные виды спорта мы выделяем 200-300 миллионов ежегодно. На легионеров эти деньги уходят. Поэтому обращаюсь ко всем министрам: мы должны этому простому парню с аула дать один миллион долларов, потому что завтра все ребята, которые живут в аулах, пойдут в залы заниматься спортом и у них появится мечта стать спортсменом мирового класса", - заявил Хамитов на своей странице в Instagram.

Напомним, Ризабек Айтмухан стал чемпионом мира в весовой категории до 92 килограммов. В финале он одолел Османа Нурмагомедова из Азербайджана.

Сейчас в копилке сборной Казахстана по вольной борьбе есть 2 медали чемпионата мира в Белграде. Ранее Азамат Даулетбеков в весе до 86 килограммов завоевал бронзовую медаль и путевку на Олимпиаду в Париже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2037179-my-dolzhny-etomu-prostomu-parnyu-s-aula-dat-million-dollarov-kuat-hamitov-vyskazalsya-ob-istoricheskoy-pobede-kazahstana-v-borbe/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.