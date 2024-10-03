Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Головкин провел встречу с президентом Международного олимпийского комитета

Опубликовано:

Геннадий Головкин и Томас Бах (слева направо)
Геннадий Головкин и Томас Бах (слева направо). Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин встретился с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Головкин принял участие в Генеральной ассамблее Panam Sports, которая в эти дни проходит в Асунсьоне — столице Парагвая. Именно там он встретился с Бахом.

"Глава МОК поздравил Головкина с недавним назначением на должность председателя Олимпийской комиссии World Boxing, высоко оценив его вклад в развитие мирового бокса. Также он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество", — говорится в сообщении НОК РК.

Отмечается, что Головкин представил Баху детальный план работы комиссии и озвучил намеченные на ближайшее время задачи. Обе стороны подчеркнули важность сохранения бокса в олимпийской программе, в том числе на следующих летних Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Напомним, после назначения Головкина на пост председателя Олимпийской комиссии World Boxing Казахстанская федерация бокса официально подала заявку на вступление в эту организацию.

Сам Головкин в Парагвае также провел рабочую встречу с вновь избранным президентом Panam Sports и НОК Чили Невеном Иличем. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2169411-golovkin-provel-vstrechu-s-prezidentom-mok/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie