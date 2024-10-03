Головкин провел встречу с президентом Международного олимпийского комитета

Глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин встретился с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.
Головкин принял участие в Генеральной ассамблее Panam Sports, которая в эти дни проходит в Асунсьоне — столице Парагвая. Именно там он встретился с Бахом.
"Глава МОК поздравил Головкина с недавним назначением на должность председателя Олимпийской комиссии World Boxing, высоко оценив его вклад в развитие мирового бокса. Также он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество", — говорится в сообщении НОК РК.
Отмечается, что Головкин представил Баху детальный план работы комиссии и озвучил намеченные на ближайшее время задачи. Обе стороны подчеркнули важность сохранения бокса в олимпийской программе, в том числе на следующих летних Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Напомним, после назначения Головкина на пост председателя Олимпийской комиссии World Boxing Казахстанская федерация бокса официально подала заявку на вступление в эту организацию.
Сам Головкин в Парагвае также провел рабочую встречу с вновь избранным президентом Panam Sports и НОК Чили Невеном Иличем.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2169411-golovkin-provel-vstrechu-s-prezidentom-mok/
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