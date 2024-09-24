Серебряный призер Олимпиады-2024 сделал заявление о своем будущем

Казахстанский борец греко-римского стиля, обладатель серебряной медали Олимпийских игр в Париже Демеу Жадраев прокомментировал дальнейшие планы, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Как отмечает Жадраев, на данный момент он хочет провести время с семьей и пока не думает о следующей Олимпиаде.

«Сейчас все мое время посвящено семье. Из-за постоянных тренировок и соревнований я часто был вдали от близких. Возвращаясь домой, я снова уходил на тренировки. Теперь я восполняю этот пробел и уделяю время родным. О следующей Олимпиаде пока не думаю. Я еще не определился со своим спортивным будущим», — отметил Демеу.

Напомним, что Демеу Жадраеву удалось завоевать серебряную медаль в финальной схватке олимпийского турнира в дивизионе до 77 килограммов.

Сразу же после финала Олимпиады, на пресс-конференции, он заявил, что серебряная медаль Игр в Париже замотивировала его не останавливаться.

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