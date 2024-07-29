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Сборная Казахстана по стрельбе из лука вылетела после первого матча Олимпиады-2024

Опубликовано:

Сборная Казахстана по стрельбе из лука на Олимпиаде-2024
Сборная Казахстана по стрельбе из лука. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Мужская сборная Казахстана по стрельбе из лука потерпела поражение в 1/8 финала командного турнира Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками Ильфата Абдуллина, Александра Еременко и Даулеткелди Жанбырбая по первой стадии были итальянцы. Сборная Казахстана уступила в стартовом сете, но выиграла второй. Два следующих отрезка завершились вничью.

Таким образом, для определения сильнейших потребовался тай-брейк. В решающий момент точнее были итальянские лучники, которые выиграли с итоговым счетом 5:4.

В 1/4 финала победители встретятся со сборной Франции. Казахстанцы прекратили борьбу за медали в этой дисциплине.

30 июля Абдуллин, Еременко и Жанбырбай стартуют в плей-офф индивидуального турнира Олимпиады по стрельбе из лука.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141322-sbornaya-kazahstana-po-strelbe-iz-luka-vyletela-posle-pervogo-matcha-olimpiady-2024/

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