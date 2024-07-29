Сборная Казахстана по стрельбе из лука вылетела после первого матча Олимпиады-2024

Мужская сборная Казахстана по стрельбе из лука потерпела поражение в 1/8 финала командного турнира Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками Ильфата Абдуллина, Александра Еременко и Даулеткелди Жанбырбая по первой стадии были итальянцы. Сборная Казахстана уступила в стартовом сете, но выиграла второй. Два следующих отрезка завершились вничью.

Таким образом, для определения сильнейших потребовался тай-брейк. В решающий момент точнее были итальянские лучники, которые выиграли с итоговым счетом 5:4.

В 1/4 финала победители встретятся со сборной Франции. Казахстанцы прекратили борьбу за медали в этой дисциплине.

30 июля Абдуллин, Еременко и Жанбырбай стартуют в плей-офф индивидуального турнира Олимпиады по стрельбе из лука.

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