Сборная Казахстана по стрельбе из лука вылетела после первого матча Олимпиады-2024

Мужская сборная Казахстана по стрельбе из лука потерпела поражение в 1/8 финала командного турнира Олимпиады-2024 в Париже, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперниками Ильфата Абдуллина, Александра Еременко и Даулеткелди Жанбырбая по первой стадии были итальянцы. Сборная Казахстана уступила в стартовом сете, но выиграла второй. Два следующих отрезка завершились вничью.
Таким образом, для определения сильнейших потребовался тай-брейк. В решающий момент точнее были итальянские лучники, которые выиграли с итоговым счетом 5:4.
В 1/4 финала победители встретятся со сборной Франции. Казахстанцы прекратили борьбу за медали в этой дисциплине.
30 июля Абдуллин, Еременко и Жанбырбай стартуют в плей-офф индивидуального турнира Олимпиады по стрельбе из лука.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141322-sbornaya-kazahstana-po-strelbe-iz-luka-vyletela-posle-pervogo-matcha-olimpiady-2024/