Сборная Казахстана заняла 11-е место на Олимпиаде-2024 в стрельбе из пистолета

Представители Казахстана не попали в финал турнира смешанных пар по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Сборная Казахстана по стрельбе из лука вылетела после первого матча Олимпиады-2024

В составе национальной команды выступили Ирина Юнусметова и Никита Чирюкин, которые ранее заняли 11-е и 15-е места в личных соревнованиях.

В турнире смешанных пар стартовали 17 дуэтов. Обладатели двух лучших результатов в квалификации вышли в финал, команды с третьим и четвертым показателями оспорят бронзу.

Юнусметова и Чирюкин заняли итоговую 11-ю позицию. Они набрали 575 очков.

Таким образом, Юнусметова завершила выступление на Олимпиаде-2024. Чирюкину еще предстоит выступить в дисциплине "скорострельный пистолет" в индивидуальном зачете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.