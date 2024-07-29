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Сборная Казахстана заняла 11-е место на Олимпиаде-2024 в стрельбе из пистолета

Опубликовано:

Ирина Юнусметова
Ирина Юнусметова. Фото: kazsports.kz

Представители Казахстана не попали в финал турнира смешанных пар по пулевой стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

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В составе национальной команды выступили Ирина Юнусметова и Никита Чирюкин, которые ранее заняли 11-е и 15-е места в личных соревнованиях.

В турнире смешанных пар стартовали 17 дуэтов. Обладатели двух лучших результатов в квалификации вышли в финал, команды с третьим и четвертым показателями оспорят бронзу.

Юнусметова и Чирюкин заняли итоговую 11-ю позицию. Они набрали 575 очков.

Таким образом, Юнусметова завершила выступление на Олимпиаде-2024. Чирюкину еще предстоит выступить в дисциплине "скорострельный пистолет" в индивидуальном зачете.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2141281-sbornaya-kazahstana-zanyala-11-e-mesto-na-olimpiade-2024-v-strelbe-iz-pistoleta/

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