"Я верила": мамы первых призеров Олимпиады из Казахстана поделились эмоциями

Мамы Александры Ле и Ислама Сатпаева поделились эмоциями после того, как их дети выиграли бронзовые медали на Олимпиаде, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал акимата Алматы.

Мамы Александры Ле и Ислама Сатпаева о победе своих детей узнали во время онлайн-трансляции Летних Олимпийских игр в Париже и не смогли сдержать слез радости.

"От всей души благодарю всех казахстанцев за поддержку, и конечно же, ее тренера Ольгу Вячеславовну Довгун. Моя дочь истинный патриот Казахстана и не планирует никуда и никогда уезжать", - рассказала мама 20-летней спортсменки Татьяна Копейко

По словам матери Ислама Сатпаева Алии, 25-летний многократный чемпион РК занимается стрельбой с семи лет.

"Всю ночь не спала, переживала, а когда огласили результаты, очень обрадовалась! Я верила, что мой сын завоюет медаль, он очень целеустремленный и трудолюбивый", - сказала мама Ислама.

Ранее сообщалось, что спортсмены выступили в соревнованиях смешанных дуэтов в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В квалификации казахстанцы заняли третье место, что позволило им принять участие в противостоянии за бронзу.

Соперниками Ле и Сатпаева в борьбе за медали стала немецкая пара Анна Янссен и Максимилиан Ульбрих. Казахстанский дуэт выиграл матч со счетом 17:5 по итогам 11 серий выстрелов и завоевал первую для страны медаль.

Также главный тренер сборной Казахстана по пулевой стрельбе Ольга Довгун в комментарии для NUR.KZ прокомментировала достижение своих подопечных на Олимпиаде-2024.