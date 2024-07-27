"Я верила": мамы первых призеров Олимпиады из Казахстана поделились эмоциями

Мамы Александры Ле и Ислама Сатпаева поделились эмоциями после того, как их дети выиграли бронзовые медали на Олимпиаде, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал акимата Алматы.
Мамы Александры Ле и Ислама Сатпаева о победе своих детей узнали во время онлайн-трансляции Летних Олимпийских игр в Париже и не смогли сдержать слез радости.
"От всей души благодарю всех казахстанцев за поддержку, и конечно же, ее тренера Ольгу Вячеславовну Довгун. Моя дочь истинный патриот Казахстана и не планирует никуда и никогда уезжать", - рассказала мама 20-летней спортсменки Татьяна Копейко
По словам матери Ислама Сатпаева Алии, 25-летний многократный чемпион РК занимается стрельбой с семи лет.
"Всю ночь не спала, переживала, а когда огласили результаты, очень обрадовалась! Я верила, что мой сын завоюет медаль, он очень целеустремленный и трудолюбивый", - сказала мама Ислама.
Ранее сообщалось, что спортсмены выступили в соревнованиях смешанных дуэтов в пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В квалификации казахстанцы заняли третье место, что позволило им принять участие в противостоянии за бронзу.
Соперниками Ле и Сатпаева в борьбе за медали стала немецкая пара Анна Янссен и Максимилиан Ульбрих. Казахстанский дуэт выиграл матч со счетом 17:5 по итогам 11 серий выстрелов и завоевал первую для страны медаль.
Также главный тренер сборной Казахстана по пулевой стрельбе Ольга Довгун в комментарии для NUR.KZ прокомментировала достижение своих подопечных на Олимпиаде-2024.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2140600-ya-verila-mamy-pervyh-prizerov-olimpiady-iz-kazahstana-podelilis-emociyami/