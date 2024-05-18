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Казахстанское дерби состоится в полуфинале олимпийского отбора по настольному теннису

Опубликовано:

Казахстанская теннисистка Сарвиноз Миркадирова
Сарвиноз Миркадирова: Пресс-служба ФНТ РК

Представительницы Казахстана Сарвиноз Миркадирова и Анастасия Лаврова вышли в полуфинал турнира по настольному теннису, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса РК.

Казахстанки стали полуфиналистками Центрально-Азиатского отборочного турнира на Олимпийские игры – 2024, который на данный момент проходит в столице Узбекистана Ташкенте.

18 мая им удалось пройти представительниц Кыргызстана Саиду Кудусову и Аяну Уланбекову в одиночных встречах, каждый матч завершился победой отечественных теннисисток со счетом 4:0.

Отметим, что за путевку в финал олимпийского отбора Лаврова и Миркадирова будут играть между собой, квоту на Игры в Париже получает только победитель турнира.

Полуфинальные матчи состоятся сегодня, обладатель олимпийской квоты по настольному теннису определится завтра.

Напомним, ранее в полуфинал этого турнира также вышел представитель Казахстана среди мужчин Кирилл Герасименко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2102897-kazahstanskoe-derbi-sostoitsya-v-polufinale-olimpiyskogo-otbora-po-nastolnomu-tennisu/

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