Казахстанское дерби состоится в полуфинале олимпийского отбора по настольному теннису

Представительницы Казахстана Сарвиноз Миркадирова и Анастасия Лаврова вышли в полуфинал турнира по настольному теннису, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса РК.

Казахстанки стали полуфиналистками Центрально-Азиатского отборочного турнира на Олимпийские игры – 2024, который на данный момент проходит в столице Узбекистана Ташкенте.

18 мая им удалось пройти представительниц Кыргызстана Саиду Кудусову и Аяну Уланбекову в одиночных встречах, каждый матч завершился победой отечественных теннисисток со счетом 4:0.

Отметим, что за путевку в финал олимпийского отбора Лаврова и Миркадирова будут играть между собой, квоту на Игры в Париже получает только победитель турнира.

Полуфинальные матчи состоятся сегодня, обладатель олимпийской квоты по настольному теннису определится завтра.

Напомним, ранее в полуфинал этого турнира также вышел представитель Казахстана среди мужчин Кирилл Герасименко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.