Казахстанское дерби состоится в полуфинале олимпийского отбора по настольному теннису

Представительницы Казахстана Сарвиноз Миркадирова и Анастасия Лаврова вышли в полуфинал турнира по настольному теннису, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса РК.
Казахстанки стали полуфиналистками Центрально-Азиатского отборочного турнира на Олимпийские игры – 2024, который на данный момент проходит в столице Узбекистана Ташкенте.
18 мая им удалось пройти представительниц Кыргызстана Саиду Кудусову и Аяну Уланбекову в одиночных встречах, каждый матч завершился победой отечественных теннисисток со счетом 4:0.
Отметим, что за путевку в финал олимпийского отбора Лаврова и Миркадирова будут играть между собой, квоту на Игры в Париже получает только победитель турнира.
Полуфинальные матчи состоятся сегодня, обладатель олимпийской квоты по настольному теннису определится завтра.
Напомним, ранее в полуфинал этого турнира также вышел представитель Казахстана среди мужчин Кирилл Герасименко.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2102897-kazahstanskoe-derbi-sostoitsya-v-polufinale-olimpiyskogo-otbora-po-nastolnomu-tennisu/