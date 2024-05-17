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Казахстанец стал полуфиналистом олимпийского отбора по настольному теннису в Ташкенте

Опубликовано:

Кирилл Герасименко на чемпионате мира
Кирилл Герасименко на чемпионате мира. Фото: пресс-служба Федерации настольного тенниса Казахстана

Казахстанский теннисист Кирилл Герасименко успешно выступил на Центрально-Азиатском отборочном турнире на ОИ-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса РК.

Соревнования проходят в столице Узбекистана Ташкенте.

Казахстанец выступил в первой группе. Его соперниками были кыргызстанец Азамат Эргешов и представитель Туркменистана Ильяс Алланазаров. Герасименко одержал победу в матчах против обоих оппонентов, что позволило ему сразу выйти в полуфинальную стадию, миновав четвертьфинал.

Отметим, что олимпийская лицензия достанется только чемпиону соревнований. Всего за квоту на Игры в Париже среди мужчин борются девять спортсменов из пяти стран (Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан). Завершится турнир 19 мая.

В стартовой встрече группового раунда среди девушек казахстанки Сарвиноз Миркадирова и Анастасия Лаврова потерпели поражения, у спортсменок для выхода в 1/4 финала есть еще два матча.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2102621-kazahstanec-stal-polufinalistom-olimpiyskogo-otbora-po-nastolnomu-tennisu-v-tashkente/

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