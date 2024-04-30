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Названы казахстанские "классики", которые поборются за последние олимпийские лицензии

Опубликовано:

Юсуф Мациев
Юсуф Мациев. Фото: olympic.kz

Тренерский штаб определил двух казахстанских борцов греко-римского стиля, которые выступят на финальном лицензионном отборе, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В каждом виде борьбы олимпийские медали будут разыгрываться в шести весовых категориях. В четырех из них казахстанские "классики" уже получили лицензии.

За оставшиеся путевки на Олимпиаду-2024 в греко-римском стиле поборются Динмухамед Кошкар (до 67 килограммов) и Юсуф Мациев (до 97 килограммов) — серебряный призер недавнего чемпионата Азии.

Последний отборочный турнир примет Стамбул с 9 по 12 мая. Ранее стало известно, кто на этих соревнованиях представит Казахстан в вольной борьбе среди мужчин и женщин.

Среди "классиков" лицензии на Олимпиаду-2024 уже получили Айдос Султангали (до 60 килограммов), Демеу Жадраев (до 77 килограммов), Нурсултан Турсынов (до 87 килограммов) и Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2093792-nazvany-kazahstanskie-klassiki-kotorye-poboryutsya-za-poslednie-olimpiyskie-licenzii/

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