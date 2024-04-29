Женская сборная Казахстана по борьбе назвала состав на финальный олимпийский отбор

Тренерский штаб команды Казахстана по женской борьбе определился с заявкой на решающий лицензионный турнир перед Олимпиадой-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
На данный момент у женской сборной нет ни одной путевки на Игры в Париже. Последние лицензии в шести олимпийских весовых категориях будут оспариваться на турнире в Стамбуле (Турция), который пройдет с 9 по 12 мая.
Сборную Казахстана на этих соревнованиях представят:
- До 50 кг: Лаура Ганикызы;
- До 53 кг: Марина Седнева;
- До 57 кг: Лаура Алмаганбетова;
- До 62 кг: Ирина Кузнецова;
- До 68 кг: Елена Шалыгина;
- До 76 кг: Эльмира Сыздыкова.
Ранее тренеры определились со спортсменами, которые поборются за три недостающие лицензии в вольной борьбе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2093153-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-borbe-nazvala-sostav-na-finalnyy-olimpiyskiy-otbor/