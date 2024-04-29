Женская сборная Казахстана по борьбе назвала состав на финальный олимпийский отбор

Тренерский штаб команды Казахстана по женской борьбе определился с заявкой на решающий лицензионный турнир перед Олимпиадой-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

На данный момент у женской сборной нет ни одной путевки на Игры в Париже. Последние лицензии в шести олимпийских весовых категориях будут оспариваться на турнире в Стамбуле (Турция), который пройдет с 9 по 12 мая.

Сборную Казахстана на этих соревнованиях представят:

До 50 кг: Лаура Ганикызы;

До 53 кг: Марина Седнева;

До 57 кг: Лаура Алмаганбетова;

До 62 кг: Ирина Кузнецова;

До 68 кг: Елена Шалыгина;

До 76 кг: Эльмира Сыздыкова.

Ранее тренеры определились со спортсменами, которые поборются за три недостающие лицензии в вольной борьбе.

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