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Женская сборная Казахстана по борьбе назвала состав на финальный олимпийский отбор

Опубликовано:

Казахстанская девушка-борец Эльмира Сыздыкова
Эльмира Сыздыкова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Тренерский штаб команды Казахстана по женской борьбе определился с заявкой на решающий лицензионный турнир перед Олимпиадой-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

На данный момент у женской сборной нет ни одной путевки на Игры в Париже. Последние лицензии в шести олимпийских весовых категориях будут оспариваться на турнире в Стамбуле (Турция), который пройдет с 9 по 12 мая.

Сборную Казахстана на этих соревнованиях представят:

  • До 50 кг: Лаура Ганикызы;
  • До 53 кг: Марина Седнева;
  • До 57 кг: Лаура Алмаганбетова;
  • До 62 кг: Ирина Кузнецова;
  • До 68 кг: Елена Шалыгина;
  • До 76 кг: Эльмира Сыздыкова.

Ранее тренеры определились со спортсменами, которые поборются за три недостающие лицензии в вольной борьбе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2093153-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-borbe-nazvala-sostav-na-finalnyy-olimpiyskiy-otbor/

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