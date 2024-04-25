Стали известны имена казахстанских борцов, которые сразятся за последние лицензии

Главный тренер сборной Казахстана по вольной борьбе Мадияр Курамысов назвал имена участников последнего лицензионного турнира, который пройдет в мае в Стамбуле, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

По словам главного тренера, спортсмены, которые отправятся на мировой отбор, определились на турнире "Яшар Догу".

"Перед началом азиатского отборочного турнира мы решили, кто будет сражаться в финальной квалификации, если не будет квот после азиатского старта. Состав формировался по итогам выступления на турнире "Яшар Догу". На данный момент нам не хватает трех квот. Таким образом, в Стамбуле примут участие следующие борцы: до 57 кг: Рахат Калжан; до 65 кг: Адлан Аскаров; до 74 кг: Талгат Сырбаз. Кто выиграет путевку, тот и отправится на Олимпиаду", - заявил главный тренер.

На данный момент у казахстанских вольников 3 лицензии: Юсуп Батырмурзаев (125 кг), Алишер Ергали (95 кг), Азамат Даулетбеков (до 86 кг).

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