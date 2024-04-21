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Четыре казахстанских борца проведут схватки за олимпийские лицензии

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Казахстанский борец Демеу Жадраев
Демеу Жадраев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В Бишкеке завершается азиатский отборочный турнир по видам борьбы. Четверо казахстанских представителей греко-римского стиля проведут схватки за олимпийские лицензии, передает NUR.KZ.

В этой дисциплине оспариваются путевки на Игры-2024 в шести весовых категориях, которые входят в олимпийскую программу. В четырех из них казахстанцы дошли до полуфинальной стадии, победители которой получат лицензии.

Айдос Султангали (весовая категория до 60 кг) поборется за путевку с представителем Китайского Тайбэя Жуй Чи Хуангом.

Мейржан Шермаханбет (до 67 кг) проведет решающую схватку с японцем Кетаро Согабе.

Демеу Жадраеву (до 77 кг) предстоит оспорить олимпийскую лицензию с Ли До Воном из Южной Кореи.

Алимхан Сыздыков (до 130 кг) в полуфинале встретится с кыргызстанцем Романом Кимом.

Ранее на турнире в Бишкеке несколько олимпийских лицензий выиграли казахстанские "вольники". Женская национальная сборная осталась без путевок по итогам этих соревнований.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2088452-chetyre-kazahstanskih-bortsa-provedut-shvatki-za-olimpiyskie-litsenzii/

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