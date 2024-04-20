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Разгромом завершилась схватка казахстанки за олимпийскую лицензию в борьбе

Опубликовано:

Казахстанская девушка-борец Лаура Ганикызы
Лаура Ганикызы. Фото: United World Wrestling

Казахстанка Лаура Ганикызы не смогла получить путевку на Олимпиаду-2024 по итогам азиатского отборочного турнира по видам борьбы в Бишкеке, передает NUR.KZ.

В полуфинале весовой категории до 50 килограммов 19-летняя спортсменка соперничала с индианкой Винеш Винеш. Схватка завершилась досрочно, так как оппонента Ганикызы добилась преимущества в 10 очков (10:0).

После поражения казахстанка не смогла сдержать слез. Винеш получила олимпийскую лицензию на Игры-2024 в Париже вместе с другой победительницей полуфинальной стадии — узбекистанкой Актенге Кеунимжаевой.

Еще одна представительница Казахстана Жулдыз Эшимова в субботу также уступила в решающей схватке. 36-летняя спортсменка со счетом 0:4 проиграла Хе Гьен Чо из КНДР в рамках весовой категории до 53 килограммов.

На данный момент женская сборная Казахстана по борьбе не имеет ни одной путевки на Олимпиаду. В субботу на турнире в Бишкеке за лицензию также поспорит Жамиля Бакбергенова (весовая категория до 76 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2088287-razgromom-zavershilas-shvatka-kazahstanki-za-olimpiyskuyu-litsenziyu-v-borbe/

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