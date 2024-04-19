Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Олимпиада-2024: казахстанский спортсмен принес четвертую лицензию в борьбе

Опубликовано:

Юсуп Батырмурзаев
Юсуп Батырмурзаев. Фото: olympic.kz

Представитель национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Юсуп Батырмурзаев завоевал путевку на ОИ-2024 в весе до 125 килограммов, передает NUR.KZ.

Казахстанский борец в решающей схватке одолел спортсмена из Бахрейна Шамиля Шарипова. Итоговый счет поединка - 7:3 в пользу Батырмурзаева.

Таким образом, Юсуп приносит Казахстане четвертую лицензию на Летние Олимпийские игры в Париже в борьбе.

Ранее, казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали выиграл решающую схватку и принес нашей стране третью олимпийскую лицензию в борьбе.

Путевки на самый важный старт четырехлетия также завоевали вольник Азамат Даулетбеков в весе до 86 килограммов и борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов (87кг).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2088056-olimpiada-2024-kazahstanskiy-sportsmen-prinosit-chetvertuyu-litsenziyu-v-borbe/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.