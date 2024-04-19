Олимпиада-2024: казахстанский спортсмен принес четвертую лицензию в борьбе

Представитель национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Юсуп Батырмурзаев завоевал путевку на ОИ-2024 в весе до 125 килограммов, передает NUR.KZ.
Казахстанский борец в решающей схватке одолел спортсмена из Бахрейна Шамиля Шарипова. Итоговый счет поединка - 7:3 в пользу Батырмурзаева.
Таким образом, Юсуп приносит Казахстане четвертую лицензию на Летние Олимпийские игры в Париже в борьбе.
Ранее, казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали выиграл решающую схватку и принес нашей стране третью олимпийскую лицензию в борьбе.
Путевки на самый важный старт четырехлетия также завоевали вольник Азамат Даулетбеков в весе до 86 килограммов и борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов (87кг).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2088056-olimpiada-2024-kazahstanskiy-sportsmen-prinosit-chetvertuyu-litsenziyu-v-borbe/