Олимпиада-2024: казахстанский спортсмен принес четвертую лицензию в борьбе

Представитель национальной сборной Казахстана по вольной борьбе Юсуп Батырмурзаев завоевал путевку на ОИ-2024 в весе до 125 килограммов, передает NUR.KZ.

Казахстанский борец в решающей схватке одолел спортсмена из Бахрейна Шамиля Шарипова. Итоговый счет поединка - 7:3 в пользу Батырмурзаева.

Таким образом, Юсуп приносит Казахстане четвертую лицензию на Летние Олимпийские игры в Париже в борьбе.

Ранее, казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали выиграл решающую схватку и принес нашей стране третью олимпийскую лицензию в борьбе.

Путевки на самый важный старт четырехлетия также завоевали вольник Азамат Даулетбеков в весе до 86 килограммов и борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов (87кг).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.