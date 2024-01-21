Драматично завершился матч сборной Казахстана на юношеской Олимпиаде

Мужская сборная Казахстана по хоккею в формате "три на три" проиграла свой второй матч на зимней юношеской Олимпиаде, которая проходит в южнокорейском Канвоне, передает NUR.KZ.

В рамках предварительного раунда казахстанцы встречались с командой Австрии. Первые два периода завершились со счетом 4:4. В заключительном отрезке была заброшена одна шайба, которая оказалась победной для австрийцев. Итоговый счет — 9:8 в их пользу.

Днем ранее сборная Казахстана стартовала на юношеской Олимпиаде с разгромной победы над поляками. Таким образом, после двух туров в копилке казахстанцев три очка. В турнирной таблице они занимают четвертое место, по дополнительным показателям опережая Польшу. Для попадания в 1/2 финала необходимо сохранить позицию в топ-4.

Следующий матч сборная Казахстана проведет позднее в воскресенье. Соперником будет команда Латвии, которая возглавляет таблицу благодаря двум победам с общим преимуществом в 42 шайбы.

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