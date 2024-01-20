Казахстанские хоккеисты с крупной победы стартовали на юношеской Олимпиаде

Мужская сборная Казахстана по хоккею уверенно начала выступление в турнире формата "три на три" в рамках зимней юношеской Олимпиады в южнокорейском Канвоне, передает NUR.KZ.

Соревнования на Играх-2024 стартовали в субботу. В первом матче предварительного раунда казахстанцы разгромили команду Польши со счетом 18:8. Ключевым стал третий период, который итоговые победители выиграли с преимуществом в восемь шайб.

После первого тура сборная Казахстана вошла в число лидеров турнирной таблицы. Выше по дополнительным показателям находится только команда Латвии. Для попадания в полуфинал необходимо занять одно из первых четырех мест в предварительном раунде. В следующем матче казахстанцы 21 января встретятся с австрийцами, которые также стартовали с победы.

Всего на юношеской Олимпиаде в Канвоне будет разыграно четыре комплекта медалей в хоккее: у мужчин и женщин в классическом формате, а также в турнирах "три на три". Сборная Казахстана представлена в одной дисциплине.

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