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Сурдлимпийцу Канафину все же выплатят призовые: министерство проиграло апелляцию

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Дзюдо
Дзюдо. Иллюстративное фото: David Finch/Getty Images

Верховный суд обязал министерство выплатить призеру сурдлимпийских игр, выигравшему золотую медаль на Играх в Бразилии, законное поощрение, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается на официальном сайте Верховного суда, Еркебулан Канафин является участником XXIV летних сурдлимпийских играх в Бразилии в 2022 году, где выиграл золотую медаль по дзюдо в весовой категории 81 кг.

Однако Канафину в выплате денежного поощрения профильное министерство отказало. Поэтому спортсмен решил обжаловать такое решение в суде.

Административный суд удовлетворил иск частично. Действия министерства по отказу в выплате Е. Канафину поощрения были признаны незаконными, и на ведомство была возложена обязанность выплатить поощрение в установленном размере.

"Апелляция оставила решение без изменения. Также в адрес министра вынесено частное определение о выявленных нарушениях законности для принятия мер. Министерство, обращаясь в кассацию, просило отменить судебные акты. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассмотрев дело, указала на правильные выводы судов", - говорится в сообщении.

Верховный Суд оставил судебные акты по делу в силе.

Отмечается, что чемпиону международных спортивных соревнований Сурдлимпийских игр, по постановлению правительства, предусмотрено к выплате 250 тыс. долларов.

"Это денежное поощрение призер Канафин, достойно защитивший честь Казахстана на международных спортивных соревнованиях, получить вправе", - заявили в суде.

Напомним, в мае 2022 года Казахстан завоевал первое золото на Сурдлимпиаде в Бразилии. Обладателем золотой награды стал дзюдоист Еркебулан Канафин.

Позже победа обернулась скандалом. Министерство культуры и спорта РК распространило обращение, в котором говорится, что Канафин, несмотря на его достижения на Сурдлимпиаде, по всей видимости, не является лицом с ограниченными физическими возможностями. Ведомство тогда намеревалось подать иск в судебные органы на Национальный Сурдлимпийский комитет.

В конце 2022 года стало известно, что Минкульт все же обязали выплатить призовые сурдлимпийцу, чью победу посчитали нечестной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2056423-surdlimpiytsu-kanafinu-vse-zhe-vyplatyat-prizovye-ministerstvo-proigralo-apellyatsiyu/

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