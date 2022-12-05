Минкульт обязали выплатить призовые сурдлимпийцу, чью победу посчитали нечестной

Дзюдоист. Иллюстративное фото: Pexels.com

Специализированный межрайонный административный суд Астаны удовлетворил иск победителя Сурдлимпиады Еркебулана Канафина к Министерству культуры и спорта, передает официальный сайт судов Астаны.

Напомним, в мае 2022 года на Сурдлимпийских играх в Бразилии казахстанский дзюдоист Еркебулан Канафин завоевал золотую медаль. Он выступал в весовой категории до 81 кг.

Позже Министерство культуры и спорта РК заявило, что Канафин, несмотря на его достижения на Сурдлимпиаде, по всей видимости, не является лицом с ограниченными физическими возможностями. Также ведомство заявило, что подаст иск в судебные органы на Национальный Сурдлимпийский комитет.

Кроме того, Министерство культуры и спорта отказало Канафину в выплате денежного поощрения, предусмотренного для чемпионов международных спортивных соревнований.

В связи с этим спортсмен обратился в Специализированный межрайонный административный суд Астаны с иском об оспаривании данного решения.

"Министерство просило в иске отказать, мотивируя тем, что спортсмен не входил в утвержденный министерством состав национальной сборной и спортивной делегации. Участие в Сурдлимпийских играх Канафин Е. принял по заявке Национального сурдлимпийского комитета Республики Казахстан, что, по мнению профильного министерства, не соответствует нормам законодательства", — гласит сообщение.

Решением суда от 30 ноября 2022 года требования Канафина были удовлетворены.

Суд признал незаконными действия Минкультуры и спорта по отказу в выплате денежного поощрения и обязал произвести его выплату.

"Удовлетворяя требования, суд указал, что Канафин Е.К. был включен в заявку Национальным сурдлимпийским комитетом РК на участие в Сурдлимпийских играх и факт получения золотой медали не оспаривается", — говорится в сообщении столичного суда.

Решение не вступило в законную силу, у ведомства, как отмечается есть два месяца на то, чтобы оспорить решение.

Что ответили в Минкультуры и спорта?

Глава ведомства Даурен Абаев на своей странице в прокомментировал решение суда.

Абаев объяснил, что выплата поощрений за победы на соревнованиях – стандартная процедура, регулируемая законодательством и специальным регламентом. Но поощрение Еркебулана Канафина противоречит этим правилам, потому что:

"Еркебулан Канафин не являлся членом национальной сурдлимпийской сборной по дзюдо. Он не проходил в рамках сборной ни учебно-тренировочных сборов, ни углубленного медицинского осмотра, ни допинг-контроля в национальном антидопинговом центре.

Национальный сурдлимпийский комитет заявил атлета на Игры самостоятельно, в обход всех правил, без согласования с уполномоченным органом.

Более того, таким образом был оставлен за бортом соревнований Тугелбаев Айдос, инвалид по слуху, член национальной сборной по дзюдо, который, в отличие от Е. Канафина, участвовал во всех отборочных соревнованиях и тренировочных сборах", — пишет Абаев.

И теперь, после победы Канафина, как отметил министр, его ведомство юридически не имеет права поощрять спортсмена – дело в том, что в законе написано, что выплаты осуществляются членам национальных сборных команд.

"Решение суда комментировать мы не можем, однако апелляция будет подана", — утверждает министр.

Что такое Сурдлимпийские игры?

Сурдлимпийские игры (сурдлимпиада, англ. Deaflympics, от англ. deaf "глухой") — спортивные соревнования людей с нарушениями слуха (до 2001 года — Всемирные игры глухих), говорится на сайте российского Сурдлимпийского комитета.

Первые Всемирные игры глухих прошли в 1924 году в Париже, и с этого момента по настоящее время соревнования проводятся один раз в четыре года, за исключением периода Второй мировой войны.

Для участия в Сурдлимпийских играх спортсмен должен иметь потерю слуха не менее 55 дБ.

Использование слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов не разрешается. Соревнования в каждом виде проводятся по правилам соответствующих международных спортивных федераций (FIFA, FILA, FIVB и др.), принятым для здоровых спортсменов. В некоторых дисциплинах спорта глухих (таких, как плавание, легкая атлетика и др.) вместо звуковых сигналов используются световые.

24-е Сурдлимпийские игры, на которых Канафин завоевал золото, должны были пройти в 2021 году, но были перенесены на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2000137-minkult-obyazali-vyplatit-prizovye-surdlimpiytsu-chyu-pobedu-poschitali-nechestnoy/