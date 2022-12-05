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Минкульт обязали выплатить призовые сурдлимпийцу, чью победу посчитали нечестной

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Дзюдоист в спортивном зале в форме
Дзюдоист. Иллюстративное фото: Pexels.com

Специализированный межрайонный административный суд Астаны удовлетворил иск победителя Сурдлимпиады Еркебулана Канафина к Министерству культуры и спорта, передает официальный сайт судов Астаны.

Напомним, в мае 2022 года на Сурдлимпийских играх в Бразилии казахстанский дзюдоист Еркебулан Канафин завоевал золотую медаль. Он выступал в весовой категории до 81 кг.

Позже Министерство культуры и спорта РК заявило, что Канафин, несмотря на его достижения на Сурдлимпиаде, по всей видимости, не является лицом с ограниченными физическими возможностями. Также ведомство заявило, что подаст иск в судебные органы на Национальный Сурдлимпийский комитет.

Кроме того, Министерство культуры и спорта отказало Канафину в выплате денежного поощрения, предусмотренного для чемпионов международных спортивных соревнований.

В связи с этим спортсмен обратился в Специализированный межрайонный административный суд Астаны с иском об оспаривании данного решения.

"Министерство просило в иске отказать, мотивируя тем, что спортсмен не входил в утвержденный министерством состав национальной сборной и спортивной делегации. Участие в Сурдлимпийских играх Канафин Е. принял по заявке Национального сурдлимпийского комитета Республики Казахстан, что, по мнению профильного министерства, не соответствует нормам законодательства", — гласит сообщение.

Решением суда от 30 ноября 2022 года требования Канафина были удовлетворены.

Суд признал незаконными действия Минкультуры и спорта по отказу в выплате денежного поощрения и обязал произвести его выплату.

"Удовлетворяя требования, суд указал, что Канафин Е.К. был включен в заявку Национальным сурдлимпийским комитетом РК на участие в Сурдлимпийских играх и факт получения золотой медали не оспаривается", — говорится в сообщении столичного суда.

Решение не вступило в законную силу, у ведомства, как отмечается есть два месяца на то, чтобы оспорить решение.

Что ответили в Минкультуры и спорта?

Глава ведомства Даурен Абаев на своей странице в Facebook прокомментировал решение суда.

Абаев объяснил, что выплата поощрений за победы на соревнованиях – стандартная процедура, регулируемая законодательством и специальным регламентом. Но поощрение Еркебулана Канафина противоречит этим правилам, потому что:

"Еркебулан Канафин не являлся членом национальной сурдлимпийской сборной по дзюдо. Он не проходил в рамках сборной ни учебно-тренировочных сборов, ни углубленного медицинского осмотра, ни допинг-контроля в национальном антидопинговом центре.

Национальный сурдлимпийский комитет заявил атлета на Игры самостоятельно, в обход всех правил, без согласования с уполномоченным органом.

Более того, таким образом был оставлен за бортом соревнований Тугелбаев Айдос, инвалид по слуху, член национальной сборной по дзюдо, который, в отличие от Е. Канафина, участвовал во всех отборочных соревнованиях и тренировочных сборах", — пишет Абаев.

И теперь, после победы Канафина, как отметил министр, его ведомство юридически не имеет права поощрять спортсмена – дело в том, что в законе написано, что выплаты осуществляются членам национальных сборных команд.

"Решение суда комментировать мы не можем, однако апелляция будет подана", утверждает министр.

Что такое Сурдлимпийские игры?

Сурдлимпийские игры (сурдлимпиада, англ. Deaflympics, от англ. deaf "глухой") — спортивные соревнования людей с нарушениями слуха (до 2001 года — Всемирные игры глухих), говорится на сайте российского Сурдлимпийского комитета.

Первые Всемирные игры глухих прошли в 1924 году в Париже, и с этого момента по настоящее время соревнования проводятся один раз в четыре года, за исключением периода Второй мировой войны.

Для участия в Сурдлимпийских играх спортсмен должен иметь потерю слуха не менее 55 дБ.

Использование слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов не разрешается. Соревнования в каждом виде проводятся по правилам соответствующих международных спортивных федераций (FIFA, FILA, FIVB и др.), принятым для здоровых спортсменов. В некоторых дисциплинах спорта глухих (таких, как плавание, легкая атлетика и др.) вместо звуковых сигналов используются световые.

24-е Сурдлимпийские игры, на которых Канафин завоевал золото, должны были пройти в 2021 году, но были перенесены на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2000137-minkult-obyazali-vyplatit-prizovye-surdlimpiytsu-chyu-pobedu-poschitali-nechestnoy/

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