Казахстан завоевал первое золото на Сурдлимпиаде в Бразилии

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Казахстан завоевал первую золотую медаль на проходящих в Кашиас-ду-Суле (Бразилия) летних Сурдлимпийских играх-2021, передает NUR.KZ.

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Обладателем золотой награды стал дзюдоист Еркебулан Канафин. Ему не было равных в весовой категории до 81 кг.

На пути к финалу Канафин одолел Наваанджамиса Баянмунха (Монголия) и Рафаэля Уредника (Франция), а в решающей схватке оказался сильнее Ким Минсока из Южной Кореи.

Ранее у женщин в весе до 78 кг серебряную медаль завоевала казахстанская дзюдоистка Анна Краморова. У мужчин в весе до 100 кг бронзу взял Сабыржан Хапизов.

В медальном зачете Казахстан занимает 12 место. В активе нашей национальной команды одно золото, два серебра и четыре бронзы.

Отметим, что 24-е Сурдлимпийские игры, на которых соревнуются спортсмены с нарушениями слуха, должны были пройти в прошлом году, но были перенесены на 2022 год из-за пандемии коронавируса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1968134-kazahstan-zavoeval-pervoe-zoloto-na-surdolimpiade-v-brazilii/