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Борьба за золото Олимпиады и пояс UFC: чего ждать от казахстанских спортсменов в 2024 году

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Знаменосцы сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 Ольга Рыпакова и Камшыбек Кункабаев
Знаменосцы сборной Казахстана на Олимпиаде-2020: Maja Hitij/Getty Images

Наступивший 2024 год будет наполнен яркими соревнованиями и большими вызовами для казахстанских атлетов. NUR.KZ задается главными вопросами для отечественного спорта на ближайшие месяцы.

Олимпийское золото вернется в Казахстан?

Главным спортивным событием года в мире станет Олимпиада в Париже. Прошлые летние Игры, которые прошли в Токио, стали для сборной Казахстана самыми неудачными в истории. Представители республики впервые не выиграли ни одного золота, ограничившись восемью бронзовыми медалями. В общем зачете команда заняла лишь 83-е место.

Очевидно, ближайшим летом национальная сборная будет стремиться реабилитироваться за скромные результаты в Токио. Успехи казахстанских спортсменов в 2023 году, в том числе на высшем мировом уровне, позволяют оптимистично оценивать шансы на возвращение олимпийского золота. Традиционно ключевые надежды на медали будут связаны с боевыми искусствами.

Бронзовый призер Токио-2020 в боксе Камшыбек Кункабаев
Бронзовый призер Токио-2020 в боксе Камшыбек Кункабаев готовится выступить и в Париже: LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images

Пока 15 представителей республики гарантировали себе участие в Играх, но борьба за необходимые лицензии во многих видах спорта еще впереди. Для сравнения: на прошлой летней Олимпиаде сборная Казахстана состояла из 93 атлетов — это был самый низкий показатель в истории.

Кроме того, в Париже пройдут и летние Паралимпийские игры. В этом направлении у сборной Казахстана, напротив, наблюдается прогресс. В Рио-2016 были выиграны первые медали (золото и серебро), в Токио-2020 результаты улучшились (золото, три серебра и бронза). Есть основания ожидать, что в столице Франции положительная динамика продолжится.

Сборная Казахстана пробьется на Евро-2024?

Президент Касым-Жомарт Токаев и сборная Казахстана по футболу
Президент Касым-Жомарт Токаев и сборная Казахстана по футболу. Фото: Акорда

В 2023 году сборная Казахстана по футболу до последнего боролась за попадание на чемпионат Европы, но не смогла получить прямую путевку. Однако шансы остаются, ведь благодаря успешному выступлению в Лиге наций УЕФА у команды будет вторая попытка.

В марте через стыковые мини-турниры определятся обладатели трех последних путевок на Евро-2024. Сборная Казахстана в полуфинале сыграет с Грецией и в случае успеха оспорит место в финальной стадии чемпионата с Грузией или Люксембургом.

Шавкат Рахмонов заберет пояс UFC?

Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Главная звезда казахстанских смешанных единоборств продолжает покорять сильнейший промоушен мира. В 2023 году Рахмонов выиграл оба боя, остался непобежденным и поднялся на третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Спортсмен по прозвищу "Номад" — одна из ключевых фигур титульной гонки, уже следующий его поединок теоретически может быть чемпионским.

Дополнительно спутать карты в полусреднем весе может переход россиянина Ислама Махачева, владеющего поясом в легкой категории. Однако и при таких условиях у Рахмонова останутся высокие шансы получить титульный шанс в 2024 году.

Жанибек Алимханулы станет абсолютным чемпионом мира?

Жанибек Алимханулы
Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

В ноябре после простоя в 2,5 года на ринг вернулся американец Джермалл Чарло. Он остается чемпионом мира по боксу в среднем весе по версии WBC, поэтому актуализировались разговоры о его потенциальном поединке с Жанибеком Алимханулы. Казахстанец в 2023 году выиграл оба боя и присоединил к титулу WBO пояс IBF.

Однако даже если противостояние двух непобежденных боксеров состоится и завершится победой Алимханулы, для звания абсолютного чемпиона мира потребуется еще один трофей. Поясом WBA сейчас владеет кубинец Эрисланди Лара, поэтому объединение всех титулов в 2024 году — задача с несколькими звездочками.

Геннадий Головкин вернется на ринг?

Казахстанский боксер Геннадий Головкин
Геннадий Головкин: Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal

Несмотря на успехи коллег, самым узнаваемым казахстанским боксером остается GGG. Последний бой Головкин провел в сентябре 2022 года, поражением закрыв трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. После этого именитый казахстанец продолжал владеть поясами IBF и WBA (Super) в среднем весе, но в начале 2023-го отказался от них.

Под занавес года Головкина исключили из рейтингов все ключевые боксерские организации, кроме WBO. Официальной информации о возвращении GGG на ринг или завершении карьеры пока нет.

Елена Рыбакина выиграет турнир Большого шлема?

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Shi Tang/Getty Images

Минувший год лучшая теннисистка Казахстана провела на топовом уровне и ворвалась в число лидеров рейтинга WTA. Сезон Рыбакина закрыла в статусе четвертой ракетки мира и с двумя титулами в активе — ей покорились "тысячники" в Индиан-Уэллсе и Риме.

Однако цель выиграть второй турнир Большого шлема пока не достигнута. Казахстанка была близка к тому, чтобы повторить успех Уимблдона-2022, на Australian Open, но уступила в финале. Вполне вероятно, что при дальнейшем прогрессе Рыбакина и в новом сезоне заберется высокого на мэйджорах. А если выиграет турнир Большого шлема, то можно замахнуться и на звание первой ракетки мира.

Казахстанский хоккей выйдет на новый уровень?

Юношеская сборная Казахстана по хоккею
Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: icehockey.kz

Пока флагман отечественного клубного хоккея в лице "Барыса" не может выкарабкаться со дна таблицы КХЛ, национальные команды готовятся развить историческое достижение. В 2024 году впервые три сборные Казахстана выступят в элитном дивизионе чемпионата мира.

Основная команда после довольно успешных результатов в прошлом розыгрыше (11-е место) осталась на топовом уровне. А молодежная и юношеская сборные в 2023 году выиграли дивизионы IA и добились повышения в классе. Если все три команды сохранят "прописку" в 2024-м, это можно будет считать новым шагом в развитии казахстанского хоккея.

Сборная Казахстана по футзалу выиграет чемпионат мира?

Сборная Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Казахстанская федерация футбола

Формулировка очень оптимистичная, но такая задача не выглядит фантастической. На прошлом чемпионате мира в 2021 году сборная Казахстана показала свой лучший результат в истории, став четвертой, а квалификацию на следующий турнир в Ташкенте прошла максимально уверенно. В элитном раунде отбора команда выиграла все шесть матчей, после чего с высокой вероятностью войдет в число главных фаворитов финальной стадии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2053163-borba-za-zoloto-olimpiady-i-poyas-ufc-chego-zhdat-ot-kazahstanskih-sportsmenov-v-2024-godu/

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