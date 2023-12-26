Шавкат Рахмонов отреагировал на возможный переход Ислама Махачева в его вес

Казахстанец Шавкат Рахмонов в интервью YouTube-каналу "Вестник ММА" рассказал, при каком условии ему будет интересен переход россиянина Ислама Махачева в полусредний вес, передает NUR.KZ.

На данный момент Махачев владеет чемпионским поясом UFC в легком дивизионе (до 70,3 кг) и возглавляет рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории. Россиянин уже заявлял о желании взять титул и в полусреднем весе (до 77,1 кг), где выступает Рахмонов, а чемпионом является англичанин Леон Эдвардс.

"Посмотрим, время покажет. Ислам и в 77 кг будет топовым бойцом по-любому. Интересно самое главное: если он пояс выиграет, будет ли защищать, уйдет в отставку или в свой вес спустится обратно? Мне было бы интересно, если бы даже он выиграл и оставался. Но для меня вообще не интересно, чтобы он один раз выиграл и ушел. Может, для него есть смысл, что два пояса взял. Но если выиграл в 77 кг, то защищай и здесь тоже", — заявил Рахмонов.

Казахстанец сейчас занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

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