"Мощно": фристайлистка Жанбота Алдабергенова поделилась фото с главой МОК Томасом Бахом

Жанбота Алдабергенова и Томас Бах. Фото: instagram.com/zhanbota.aldabergenova

Глава МОК Томас Бах на днях встретился с казахстанскими атлетами и пожелал удачи на старте лидеру команды по фристайл-акробатике Жанботе Алдабергеновой. Об этом спортсменка поведала подписчикам на своей странице в Instagram.

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах на днях посетил горную олимпийскую деревню Чжанцзякоу, где встретился с атлетами.

В ходе визита в олимпийскую деревню глава МОК встретился с лидером команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанботой Алдабергеновой.

Вскоре спортсменка опубликовала историческое фото с главой МОК на своей странице в Instagram.

"С президентом Международного Олимпийского комитета мистером Томасом Бахом. Собираю весь свой английский и отвечаю на заданные вопросы", - подписала снимок Жанбота (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

"Мощно", "Удачи", "Удача на твоей стороне", "Делая, мы в тебя верим", "Только вперед", - отреагировали болельщики.

Отметим, что национальная команда все это время находилась на сборах за рубежом, поэтому им был организован индивидуальный маршрут до Китая с учетом всех мер безопасности.

Как известно, Казахстан в этом виде спорта на ОИ-2022 представляют Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева и Шерзод Хаширбаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955912-moschno-fristaylistka-zhanbota-aldabergenova-podelilas-foto-s-glavoy-mok-tomasom-bahom/