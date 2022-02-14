Конькобежка Екатерина Айдова поделилась снимком со второй гонки на ОИ-2022

Екатерина Айдова. Фото: instagram.com/aidovayekaterina

Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова завершила выступление на дистанции 500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

В спринтерском забеге Екатерина Айдова заняла 20 место, показав время 38.54. Чемпионкой же на дистанции 500 метров стала американка Эрин Джексон (37.04).

Серебряную медаль завоевала японка Михо Такаги (37.12). Тройку призеров замкнула россиянка Ангелина Голикова (37.21).

Впереди у Екатерины Айдовой заключительная дистанция – в 1000 метров.

Накануне казахстанская конькобежка опубликовала новое фото с Олимпиады на своей странице в Instagram.

"Моя вторая гонка на Олимпийских играх", - подписала снимок спортсменка.

"Вперед, к успехам", "Наша красавица", "Всей душой с тобой", "Полный вперед, ты лучшая", "Удачи, верим в тебя", - отреагировали болельщики (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Ранее Екатерина Айдова прокомментировала свое выступление на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Напомним, что Айдова заняла 18-е место на дистанции 1500 м. Олимпийской чемпионкой же стала нидерландка Ирен Вютс.

"Дистанция далась очень сложно. Можно сказать, что это была подготовка к дистанции 1000 метров, чтобы ушел мандраж. Это моя любимая дистанция, буду готовиться к ней.

Лед непонятный, он сложный. Пока есть силы на нем можно бежать, как только силы заканчиваются, катиться на ней невозможно" - заявила Екатерина.

Предсказывайте результаты Зимней Олимпиады и выигрывайте на Parimatch. Новым игрокам + 300% к первому депозиту от онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии "Выбор года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955913-konkobezhka-ekaterina-aydova-podelilas-snimkom-so-vtoroy-gonki-na-oi-2022/