Екатерина Айдова: Моя любимая дистанция - 1000 м, буду готовиться к ней

Екатерина Айдова. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова прокомментировала свое выступление на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

Напомним, что Айдова заняла 18-е место на дистанции 1500 м. Олимпийской чемпионкой же стала нидерландка Ирен Вютс.

"Дистанция далась очень сложно. Можно сказать, что это была подготовка к дистанции 1000 метров, чтобы ушел мандраж. Это моя любимая дистанция, буду готовиться к ней.

Лед непонятный, он сложный. Пока есть силы на нем можно бежать, как только силы заканчиваются, катиться на ней невозможно" - заявила Екатерина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954978-ekaterina-aydova-moya-lyubimaya-distantsiya-1000-m-budu-gotovitsya-k-ney/