Конькобежец Дмитрий Морозов поделился снимком с первой гонки на ОИ-2022 в Пекине

Дмитрий Морозов. Фото: instagram.com/dima0896

8 февраля казахстанский конькобежец Дмитрий Морозов стартовал на Олимпийских играх-2022 в Пекине. В результате спортсмен занял 18-е место на дистанции 1500 метров, передает NUR.KZ

Казахстанский конькобежец Дмитрий Морозов занял 18-е место на дистанции 1500 метров, показав время 1:47.01.

Победителем же стал нидерландец Кьелд Нейс, установивший олимпийский рекорд (1:43.21). Его соотечественник Томас Крол стал вторым (1:43.55), тройку призеров замкнул Ким Мин Сок из Южной Кореи (1:44.24).

Накануне Дмитрий поделился снимком с первой гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине. Эффектное фото спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

"Первые Олимпийские игры. Первая гонка. Всем спасибо за поддержку", - подписал снимок конькобежец.

Ранее, в интервью Olympic.kz спортсмен отметил, что результатом остался доволен, но есть над чем работать

"В принципе, я доволен своим результатом. Однако есть над чем работать: и в тактическом плане, и в физическом. Впереди масс-старт. Я настраивался на обе дистанции.

И масс-старт – это практически лотерея. Там может случиться всякое. Но ведь всегда надеешься на высший результат. Лед неплохой, похож на наш в Нур-Султане.

За супругу, Надежду, поболеть толком не удалось – смотрел по телевизору. Занимаемся вместе, у нас один тренировочный процесс", - поделился Морозов.

Как известно, днем ранее выступила супруга Дмитрия - конькобежка Надежда Морозова.

7 февраля казахстанские конькобежки Екатерина Айдова и Надежда Морозова выступили на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022.

К сожалению, нашим спортсменкам не удалось побороться за медали. Морозова показала 14-й результат (1:56.85), а Айдова - 18-й (1:59.01).

Чемпионкой же на дистанции 1500 м стала титулованная нидерландка Ирен Вютс, установившая олимпийский рекорд (1:53.28).

Второй стала японка Михо Такаги (1:53.72), тройку призеров замкнула Антоинетте де Йонг (1:54.82) из Нидерландов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1955446-konkobezhets-dmitriy-morozov-podelilsya-snimkom-s-pervoy-gonki-na-oi-2022-v-pekine/