Автобус и легковушка столкнулись на проспекте Сейфуллина в Алматы (видео)

Место ДТП в Алматы. Фото: t.me/kris_p_almaty_official

В Алматы на пересечении проспектов Аль-Фараби и Сейфуллина столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео очевидцев ДТП опубликовали в Telegram-канале Kris.p.almaty | Official.

Как сообщили авторы видео, в ДТП пострадали от 5 до 10 автомобилей. Автомобилистам посоветовали объезжать данный участок, чтобы не попасть в образовавшуюся пробку.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП города Алматы за комментарием касательно случившегося.

В ведомстве сообщили, что столкнулись лишь два транспортных средства. Что же касается остальных авто на проезжей части – здесь в полиции не сделали уточнений.

"8 февраля 2022 года около 09:10 водитель, гражданин С., управляя автомобилем марки Volkswagen по проспекту Сейфуллина в северном направлении, угол проспекта Аль-Фараби, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автобусом марки Yutong, под управлением гражданина К., который двигался по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении", – сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы полковник полиции Олжас Шарипов.

По информации полиции, в результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.

"Данный факт расследуется Управлением полиции Бостандыкского района", – добавил Шарипов.

Напомним, что сегодня в Алматы произошло массовое ДТП с участием порядка 20 авто. По данным полиции, автоаварии происходят массово в верхней части города: с 6 часов утра зарегистрировано более 25 эпизодов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955076-avtobus-i-legkovushka-stolknulis-na-prospekte-seyfullina-v-almaty-video/