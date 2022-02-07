ОИ-2022: Айдова и Морозова завершили выступление на дистанции 1500 метров

Надежда Морозова. Фото: Сали Сабиров, НОК Казахстана

Казахстанские конькобежки Екатерина Айдова и Надежда Морозова выступили на дистанции 1500 метров на Олимпиаде-2022 в Пекине, передает NUR.KZ.

К сожалению, нашим спортсменкам не удалось побороться за медали. Морозова показала 14-й результат (1:56.85), а Айдова - 18-й (1:59.01).

Чемпионкой же на дистанции 1500 м стала титулованная нидерландка Ирен Вютс, установившая олимпийский рекорд (1:53.28). Второй стала японка Михо Такаги (1:53.72), тройку призеров замкнула Антоинетте де Йонг (1:54.82) из Нидерландов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/1954975-oi-2022-aydova-i-morozova-zavershili-vystuplenie-na-distantsii-1500-metrov/